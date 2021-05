Giro d'Italia

De 183 renners gingen na de natte start in etappe 3 opnieuw in de regen van start in etappe 4. Een lastige rit in het het heuvelachtige Emilia-Romagna met de slotklim naar Sestola. Twee Belgen, Victor Campenaerts en Quinten Hermans, waren de eerste vluchters van de dag na 8 kilometer in de rit. Na een kleine vijftig kilometers sloten er 23 man aan bij de twee Belgische koplopers, waardoor een 25-koppige kopgroep ontstond met 12 verschillende nationaliteiten. De best geklasseerde renner in de kopgroep was Nelson Olivieira die op 32 seconden van leider Ganna stond. Na de vlakke aanloop over de Po-vlakte tot Parma, begint de weg omhoog te lopen en moesten er ruim 3000 hoogtemeters overwonnen worden.

De eerste klim de naar Castello di Carpinieti(3e categorie)lag op 80 kilometer van de finish. Francesco Gavazzi van Eolo-Kometa pakte de negen punten op de Carpinietti. De achterstand van het peloton aangevoerd door klassementsleider Ganna had boven op de eerste klim een achterstand van zes minuten. In de afdaling reden de twee ploeggenoten Quinten Hermans, Rein Taaramäe en de Deen Christopher Juul-Jensen weg bij de kopgroep.

De voorsprong van de drie koplopers op de achtervolgers liep met nog 50 kilometer te gaan op anderhalve minuut en zeven minuten op het peloton aangevoerd door Ganna. Op de klim naar Montemolino moest Quinten Hermans lossen bij de ervaren Est Taaramäe, die de negen bergpunten pakte, en bij de Deen Juul-Jensen. Op de top hadden de twee koplopers een voorsprong van 1,10 op de groep achtervolgers met onder andere Louis Vervaeke en Alessandro de Marchi.

Met nog twintig kilometer te gaan moest Filippo Ganna lossen uit het peloton en was het duidelijk dat de Giro in Sestola een nieuwe leider zou krijgen. Taaramäe en Juul Jensen bleven nog steeds een voorsprong houden van meer dan een minuut, waardoor de Est van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux virtueel leider was.

Op de slotklim de Colle Passerino probeerden Allesandro de Marchi en Joe Dombrowski de sprong te maken naar de twee koplopers en op 4 kilometer van de meet sloten de twee aan en Dombrowski reed meteen weg bij de drie vluchters. De winnaar van de Baby-Giro in 2012 kwam als eerste boven op de Passerino en won de rit op indrukwekkende wijze.

Vanuit de groep van de favorieten, demarreerden Ciccone, Landa, Bernal, Landa en Hugh Carthy en Vlasov op de laatste steile klim en kwamen op 1.37 van ritwinnaar Joe Dombrowski binnen. Remco Evenepoel verloor 11 seconden en is nu de nummer 8 in het algemeen klassement. De nummer vier van vorig jaar Joao Almeida verloor meer dan vier minuten op de groep van de favorieten.

