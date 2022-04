Poels won in 2016 Luik-Bastenaken-Luik. Een heldhaftige editie waarbij het weer enorm slecht was en zelfs de sneeuwvlokken zich lieten zien. Afgelopen weekeinde finishte Poels als 39e op zo'n vijf minuten achter Remco Evenepoel.

LBL en zijn doelen voor de Nu er een rustperiode ingepland staat voor de Bahrain-Victorious renner had hij de tijd om 1Limburg te woord te staan over zijnen zijn doelen voor de Giro d'Italia . "Het ging wel redelijk, maar ik voelde voor de Redoute dat ik de benen niet had. Het was bizar hoe hij (Evenepoel) reed, er was geen houden aan", concludeert Poels.

Goed in vorm

"Ik ben écht goed in orde. Het hele voorjaar ging goed en ik ben nog op hoogtestage gegaan, dus ik kijk uit naar de Giro. Het meeste werk is gedaan. We volgen nu een programma waarin we fiets- en rustdagen afwisselen. Dus we moeten er echt klaar voor zijn."

Ritzege

"Ik wil een rit winnen, want ik heb nog nooit een etappe gewonnen in de Giro, dus dat staat hoog op mijn lijstje. We gaan er moet een goede ploeg naartoe en gaat ook voor het klassement met Mikel Landa. De eerste kans is er mogelijk al in de vierde etappe, als er wordt gefinisht op de Etna, al had ik hem liever iets later in de Giro gehad."

