De 31-jarige Nederlander verloor zondag veel tijd in de etappe naar de Blockhaus. Zijn kansen in het algemeen klassement leken dus verkeken.

Donderdag pakte hij echter bijna negen minuten terug en klom weer op naar plek dertien. "Dat telt niet voor mij. Ik ben goed, maar niet goed genoeg om op de hoge beklimmingen mee te doen voor het klassement."

Giro d’Italia | Samenvatting rit 12 - Oldani klopt Leemreize, Kelderman loopt in en MVDP haakt af

"Met deze benen zit een etappezege er wel in en kan ik ook goed Jai (Hindley) en Emanuel (Buchmann red.) helpen in de zware laatste week", sprak Kelderman hoopvol.

"Ik wilde vandaag op de laatste klim volle bak. Dat lukte ook, maar de jongens van Alpecin en Wanty speelden het goed. Het lukte helaas niet meer om erbij te komen."

