"Wilco, let op voor de motards aan de voet van de klim", waarschuwt Jeroen Vanbelleghem met een knipoog. "Hij is nog nooit op de Blockhaus gefinisht", vult Jan Hermsen aan. "Hij heeft hier nog een rekening openstaan."

Ad

Verschillen

Giro d'Italia Giro d’Italia | Bouwman, Dumoulin, Mollema en Poels rijden in kopgroep voor het peloton uit EEN UUR GELEDEN

Vanbelleghem heeft verwachtingen van de etappe. "Ik denk dat dit de eerste rit gaat worden waarin we echte verschillen gaan zien tussen de kandidaatwinnaars. Herinner je Quintana nog die Dumoulin loste? Gelukkig wist hij toen het verschil beperkt te houden. Het geeft aan dat er echt iets moois mogelijk is."

Hermsen is het daarmee eens. "We komen heel hoog en het kan wel eens pestweer worden. De Blockhaus is echt een iconische klim."

Giro d'Italia | Kämna wint op Etna, Roze voor Lopez

Eddy Merckx

Hij doelt daarmee ook op de overwinning van Eddy Merckx in 1967. "Hij had op de Blockhous zijn eerste finest moment. Een dag later schreven de kranten: 'Er heeft een sprinter gewonnen'."

Over wie er zondag in het roze staat, zijn de mannen het eens. "Ik houd het op Simon Yates. Nu mag het wel", zegt Hermsen.

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer exclusief en live op Eurosport en discovery+. Dagelijks verzorgen Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon het commentaar bij de etappes. Elke dag volgt na de finish een Kop over kop-show. Mis dus niks van de 105e Giro d'Italia en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op .

Giro d'Italia Giro d’Italia | Bouwman, Dumoulin, Mollema en Poels rijden in kopgroep voor het peloton uit EEN UUR GELEDEN