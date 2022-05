Eigenlijk zou Boedapest in 2020 al gastheer zijn van de Grande Partenza van de Giro d’Italia . De wereldwijde coronacrisis gooide echter roet in het eten. De start werd verplaatst naar Sicilië, maar na twee jaar is het dan eindelijk de beurt aan de Hongaarse hoofdstad.

De eerste etappe is niet zoals oorspronkelijk gepland een proloog door de eeuwenoude straten van de stad aan de Donau, maar een rit in lijn met een verraderlijke aankomst. Deze wijziging pakt gunstig uit voor de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Van der Poel heeft met zijn zege in de Amstel Gold Race van 2020 laten zien dat hij heuveltjes uitstekend kan verteren.

Ad

Visegrád

Ronde van Griekenland Ronde van Griekenland | Dit keer wordt massasprint ontsierd door keiharde valpartij 7 UUR GELEDEN

De etappe begint om 12:20 uur vanuit Boedapest. Vanaf het Heldenplein zullen de rijders enkele kilometers geneutraliseerd door de stad rijden zodat aan de rand van de stad de Giro officieel geopend kan worden. Met name thuisrijders Erik Fetter (EOLO-Kometa) en Barnabás Peák (Intermarché-Wanty-Gobert) zullen gebrand zijn om in de vlucht van de dag te belanden. De andere Hongaar Attila Valter (Groupama-FDJ) zal zich vooral aan het einde van de etappe van voren willen laten zien.

De renners rijden dan door het vlakke achterland van de Hongaarse miljoenenstad om 195 kilometer verder te finishen in Visegrád. De finishstreep wacht daar op een heuvel van de vierde categorie op de eerste ritwinnaar.

Het hoogteprofiel van de eerste etappe Foto: Eurosport

De stad Visegrád stelt qua inwonersaantal weinig voor. Slechts tweeduizend zielen bewonen de eeuwenoude stad. De politieke historie van de stad is desondanks zeer groot. In 1335 kwamen de koningen van Bohemen, Hongarije en Polen in die stad bij elkaar voor een overleg.

In navolging van die bijeenkomst werd in 1991 opnieuw een politieke top belegd door de voormalige communistische landen: Tsjecho-Slowakije, Polen en Hongarije. Onder de naam van de Visegrádgroep hebben de inmiddels vier landen een samenwerkingsovereenkomst, vergelijkbaar met de Benelux. De finish ligt vlakbij het kasteel waar de toppen plaatsvonden.

Niet lang, zeker niet steil

Met een stijging van 233 meter in 5,6 kilometer is de klim naar Visegrád niet bijzonder lang en zeker niet steil te noemen. Het gemiddelde stijgingspercentage in het lastigste gedeelte van de klim bedraagt 5,1% met een maximum van 8%.

De klim is daarmee langer dan alle heuvels uit de Amstel Gold Race, maar ook een stuk minder steil dan de meeste klimmetjes.

Mathieu van der Poel kansrijk

Om de etappe te winnen is een goede eindsprint vereist. De klim lijkt nergens steil genoeg voor echte klimgeiten om een verschil te kunnen maken. Pure sprinters als Mark Cavendish zullen er waarschijnlijk ook niet aan te pas komen. Typische puncheurs als Mathieu van der Poel zijn voor deze etappe het meest kansrijk.

De aankomst van de eerste aankomst doet enigszins denken aan de aankomst van de tweede etappe van de Tour de France in 2021. Op de Mûr de Bretagne kwam Van der Poel toen als eerste over de finish om daar het geel over te nemen. Beide klimmetjes zijn tamelijk explosief, de muur is echter wat steiler met percentages als 6,5% gemiddelde en 13,4% als maximum.

Tour de France | Emotionele zege en geel voor Mathieu van der Poel in 2e etappe

Concurrenten

Van der Poel zal tegenstand kunnen verwachten uit Eritrea. Biniam Girmay die dit voorjaar als eerste Afrikaan een klassieker won heeft de explosiviteit om een sprint te winnen en voldoende inhoud om naar boven te geraken. Er doen naast Girmay overigens nog twee andere Eritreeërs mee. Dat zijn net zoveel rijders als traditioneler wielerland Verenigde Staten aan de start heeft staan, al is de startlijst nog niet definitief.

Naast Girmay zal ook Atilla Valter opnieuw een gooi naar het roze willen doen. De Hongaar reed vorig jaar al drie dagen lang in het roze. Hij was zo de eerste rozetruidrager ooit uit Hongarije. Dit seizoen eindigde hij al knap vierde in de Strade Bianche. Oude rot Alejandro Valverde zal ook zijn best doen om in zijn laatste Giro voor het eerst de leiderstrui te bemachtigen.

Andere kanshebber zijn Vicenzo Albanese (Eolo-Kometa), João Almeida, Diego Ulissi (beiden UAE Team Emirates). Ook sprinters Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) en Arnaud Démare (Groupama-FDJ) zijn grote kanshebbers voor de eerste dag.

Tijdrit etappe 2

Mocht Van der Poel na de eerste etappe in het roze rijden. Dan zal hij er alles aan doen om de leiderstrui ook de dagen erna te verdedigen. Vandaag liet hij op Strava zien dat hij aan zijn tijdritkwaliteiten heeft gewerkt in het gebied rond Antwerpen.

Van der Poel deelt zijn tijdrittraining op Strava Foto: Eurosport

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Ronde van Griekenland Ronde van Griekenland | Dit keer wordt massasprint ontsierd door keiharde valpartij 7 UUR GELEDEN