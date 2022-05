Giro d'Italia

Dumoulin reisde na weinig koersdagen al met twijfels af naar de Giro en hoewel de waardes die hij trapte tijdens een trainingskamp op Tenerife wel in orde waren, bleek het lastig om dit naar de praktijk te vertalen. Het begin was nog goed, al had de Jumbo-Visma-renner graag de tijdrit in Boedapest gewonnen.

Dat lukte net niet, het roze ging nipt aan zijn neus voorbij en toen vormde de Etna het breekpunt. Kapot kwam Dumoulin boven op de vulkaan, letterlijk en figuurlijk. Er volgde herstel en prachtig ploegenspel in de rit gewonnen door Koen Bouwman, maar dat bleek een soort laatste opleving. Daarna ging het weer mis en speelde de rug op. Zaterdag kwam Dumoulins Giro voortijdig ten einde

Rugproblemen

“Dumoulin gaf het eerder deze week al aan bij onze Italiaanse collega’s, maar hij leek er doorheen te komen waarna we allemaal dachten: het komt nog wel goed. Maar vandaag was het binnen veertig kilometer over. Dan moet het echt slecht zijn”, stelt Traksel in gesprek met Sander Kleiker tijdens de nabeschouwing van de ‘heuvelrit’ rond Turijn.

“Je haalt met klimmen veel kracht uit je onderrug. Als daar een probleem zit, kom je niet meer vooruit”, vervolgt Traksel, terwijl Kleikers aanstipt dat het extra vervelend is dat Dumoulin door zijn rug ging bij het omkleden. “Ongelukkiger wordt het niet.”

Pijn in de rug of niet, de 31-jarige Dumoulin klaagt al anderhalve week dat het niet lukt om power op de pedalen te krijgen. En nu volgde dus de aftocht van de oud-winnaar en voormalig nummer twee, rondom wie het een beetje de vraag is hoe het verder moet. Hij is einde contract bij Jumbo en wat brengt de toekomst? Dumoulin stopte al eens eerder tijdelijk met fietsen.

Gelukkig

Traksel: “Hopelijk wordt Tom goed opgevangen en houdt hij moraal, maar hier is een verwerkingsproces nodig. Hopelijk kan hij zich snel herpakken en behoudt hij plezier in fietsen. Keer op keer gaat er weer een bouwsteen af. Alsof er telkens een stuk van je huis wordt afgebroken…”

“Als het fundament wegvalt, heb je een groot probleem. Tom moet een keuze maken waar hij zelf gelukkig van wordt. Ik hoop dat hij op de fiets blijft zitten, maar vooral dat hij gelukkig wordt.”

