Giro d'Italia

Vooraf had Yates een ander plan voor de etappe van vandaag. De Brit probeerde mee te springen in de vroege vlucht, maar kwam niet weg. “Ik probeerde wel, maar de groep was te groot of ik mocht niet weg. Ik moest van tactiek veranderen.”

“Ik had het geluk dat Bora voor de etappe of het klassement ging”, zegt hij over de aparte versnelling van de Duitse ploeg halverwege de etappe. De ploeg reed snoeihard op kop om klassementsmannen te lossen en de vluchters terug te pakken. Na het wegvallen van Wilco Kelderman zakte het tempo weer terug.

Yates hoopt dat hij in de laatste week weer met de besten mee kan. “Ik hoop dat de benen zo goed blijven als vandaag. Het was een lastige dag, dat zie je wel aan de grote verschillen. Als het zo blijft wordt het een zware week."

