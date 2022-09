De Abruzzen – Abruzzo op z’n Italiaans – is een veelzijdige regio, die zich uitstrekt van de Adriatische zee tot de bergen in het binnenland. De eerste strijd tegen de klok wordt verreden langs die Adriatische kust, met start in Fossacesia en finish in Ortona. De laatste meters richting de finish zijn niet geheel vlak.

Dat klinkt als een kolfje naar de hand van Evenepoel, als hij tenminste van start gaat. In principe vormt de Giro na het winnen van de Vuelta a España een logische vervolgstap, maar gezien de jubelstemming in België is het ook niet uitgesloten dat het vizier direct op de Tour de France gaat.

Het lijkt erop dat de Giro echter meer tijdritkilometers omvat, wat voor de kersvers wereldkampioen reden kan zijn om toch een gooi te doen naar het winnen van de roze trui. Het volledige Giro-parcours wordt 17 oktober gepresenteerd, als ongetwijfeld ook wordt teruggeblikt op de zege van Jai Hindley.

Gran Sasso

Het blijft vanuit organisator RCS voor nu bij een voorproefje van het openingsweekend, met dus de tijdrit naar Ortona gevolgd door een lange, wat heuvelachtige etappe tussen Teramo en San Salvo. Er wordt op dag twee maar liefst 204 kilometer gefietst, waarna het zomaar eens sprinten geblazen kan zijn.

De Giro van 2023 wordt verreden tussen zaterdag 6 mei en zondag de 28ste. Ook bevestigde de organisatie een finish bergop in etappe zeven, als de streep wordt getrokken op de spectaculaire Gran Sasso.

