Jeroen Vanbelleghem denkt dat hier wellicht al een stuk eerder sprake van was: "Dat einde hebben we misschien wel eerder gezien. Er was hoop dat het toch nog goed zou komen, maar op de Blockhaus was het ook weer niet goed."

"Ik dacht eerst dat hij bewust af zou haken, om in de weken die volgen nog wat etappes uit te kunnen kiezen. Maar we hebben met Eurosport heel mooi mogen meemaken dat hij binnenkwam en je zag dat gezicht dat op onweer stond. Dat was niet zomaar afhaken omdat je over hebt en toewerkt naar andere dagen. Dat was ook omdat hij niet beter kon", aldus Vanbelleghem.

Giro d’Italia | Dumoulin maakt geen blije indruk na binnenkomst op Blockhaus

Bouwman biedt hoop

Toch is niet alle hoop verloren voor Jumbo-Visma. Sander Valentijn weet de positieve kant van de eerste week te belichten door het Nederlandse dagsucces aan te halen: "Bouwman pakte ook nog de blauwe trui. Jeroen doopte hem gisteren al om tot 'Koen Blauwman'. Maakt hij volgens jou nog kans om die trui terug te pakken?"

Jeroen Vanbelleghem denkt dat die kans er zeker in zit, maar dan moet Bouwman slim zijn momenten kiezen: "De komende week wordt daarin niet doorslaggevend. Het is de laatste week waar het beslist zal worden. Het zou misschien niet onverstandig zijn om het deze week rustig aan te doen met Bouwman en hem te laten mikken op die derde week, waar de ene zware bergetappe na de andere is."

"Daar zijn heel veel punten te verdienen voor de bergtrui. De komende week hebben we alleen op zondag een zware bergetappe. Dat is de enige etappe waar hij echt veel punten kan pakken, dus misschien moet hij die zondag vol mikken op de vlucht en dan nog twee etappes uitkiezen in de laatste week. Die blauwe trui is zeker mogelijk. Je zag hem klimmen op de Blockhaus en dat was ook best prima. Ik denk dat Bouwman nu nog meer dan Diego Rosa de man is om in de gaten te houden voor de bergtrui", aldus de Vlaamse commentator.

Giro d'Italia | Koen Bouwman wint Nederlandse etappe in Potenza

