We kennen de Giro als een koers die het zwaartepunt vaak aan het einde heeft liggen. Na in 2022 een meer evenwichtig parcours ontworpen te hebben, wordt er nu weer teruggegrepen op het We kennen de Giro als een koers die het zwaartepunt vaak aan het einde heeft liggen. Na in 2022 een meer evenwichtig parcours ontworpen te hebben, wordt er nu weer teruggegrepen op het oude concept . Daar is niet iedereen even tevreden over.

"Het wordt bijzonder zwaar. We gaan terug naar de traditionele Giro van voor dit jaar. Je hebt iedere week een zware bergetappe en dan in de laatste week drie. De laatste week is traditioneel zeer zwaar, maar wat mij betreft is het te zwaar vergeleken met dit jaar. Toen hadden we wel een goed evenwicht", aldus Jeroen Vanbelleghem.

Belachelijk om in Rome te finishen

Een ander heikel punt is de laatste etappe van de Giro 2023. Hiervoor is de Italiaanse hoofdstad het decor, maar volgens Jan Hermsen is Rome volkomen ongeschikt: "Totaal belachelijk. Dat vind ik echt absoluut waanzin. Ik heb niets tegen Rome, maar dat is een stad waar je met de auto niet eens wil rijden en met de fiets ook niet."

"In de Giro die Froome won, werd de etappe in Rome zelfs geneutraliseerd omdat het regende", doet Jeroen een duit in het zakje.

Ecologische voetprint

Volgens Jan Hermsen is het niet alleen de veiligheid van de renners die op het spel staat, maar is het plan ook in een bredere context onfatsoenlijk: "Ik heb geen idee waarom ze in Rome eindigen. We hebben het vaak over onze ecologische voetprint gehad. We zitten op zaterdag nog diep in het noorden van Italië."

"Die ploegen zijn helemaal klaar en zijn een maand onderweg geweest en dan moeten ze de hele handel inpakken om naar Rome te gaan. En waarvoor? Voor een etappe die misschien niet eens doorgaat of te gevaarlijk is. Ik vind het echt kolder."

