Luik-Bastenaken-Luik | “Dit was mijn beste dag ooit op de fiets” - Evenepoel na sensationele winst

“De laatste kilometers na de Redoute waren zwaar vanwege de tegenwind. Ik wist alleen dat de mensen achter mij het ook zwaar zouden hebben omdat het een lange dag was”, zegt de Quick-Step-rijder over zijn solo.

Na een paar lastige jaren is deze overwinning een grote opsteker voor Evenepoel. “Ik heb anderhalf jaar lang zowel fysiek als mentaal geworsteld. Dit jaar voel ik me eindelijk weer helemaal goed. Ik voel me nu weer stabiel en dat voelt goed. Ik ben steeds meer de beste Remco aan het worden. Ik denk dat ik vandaag de beste Remco sinds ik prof ben heb laten zien.”

Trots

“Ik ben trots op dat ik zo’n mooie overwinning heb behaald. Ik wil mijn vrienden, familie en team bedanken”, zegt hij als volleerd winnaar. “Ook wil ik Patrick Lefevere bedanken dat hij in mij is blijven geloven, zelfs na slechte resultaten in bijvoorbeeld de Tirreno.”

