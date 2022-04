Luik-Bastenaken-Luik | Van Aert tevreden na derde plaats - “Meer zat er niet in”

Remco Evenepoel plaatste zijn beslissende aanval niet op een heuvel, maar juist op het vlakke plateautje na de Redoute. “De Redoute werd snel beklommen. Remco pakte toen het juiste moment”, zegt hij over die beklimming “De enige tactiek die ik kon hebben was door blijven rijden en wachten tot de Roche-aux-Faucons. Ik hoopte dat we terug zouden komen.”

Op de Roche-aux-Faucons, de laatste klim van de dag werd Evenepoel niet teruggepakt, maar behield hij zijn voorsprong. Wout van Aert moest samen met de anderen in de groep in de achtervolging. “We wisselden goed door met de andere ploegen, maar er was een man sterker vandaag. Petje Af!”

Van Aert hoopt graag nog Luik-Bastenaken-Luik te winnen. “Ik denk echt dat het mogelijk is om hier te winnen. Als ik een goede dag heb dan zou het zeker moeten kunnen lukken.”

