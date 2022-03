Tijdens de nieuwste editie van Kop over Kop blikken Jan Hermsen, Jeroen Vanbelleghem en Traksel uitgebreid terug op het eerste Monument van het wielerseizoen. De mannen zaten anders op de bank bij de beklimming van de Poggio dan voorgaande jaren.

"Normaal gesproken wil iedereen in de aanloop via alle kanten naar voren en kom je met een grote groep aan bij de voet. Je voelt dan de adrenaline. Nu was de groep zo klein. Zelfs al zat je helemaal achteraan, dan kon je nog winnen", zegt Traksel.

Vanbelleghem herkent dit gevoel. "Dit kwam omdat de mannen van Emirates zo hard de Cipressa op waren gereden. Het was de snelste beklimming van de afgelopen twintig jaar. Op deze manier hebben zij vele sprinters gedropt."

'Poggio niet lastig genoeg'

Het viel Hermsen tegen dat het Pogacar niet lukte om op de Poggio weg te komen. "Iedereen had toch verwacht dat niemand zou kunnen volgen als hij zou gaan?"

"De Poggio is daar niet lastig genoeg voor hoor. Zeker met die tegenwind is het lastig om weg te komen", verklaarde Vanbelleghem.



"Het is de afstand die de Poggio lastig maakt. Maar de beklimming was nu totaal niet te vergelijken met die van andere jaren. De meeste ploegmaten waren weg. Door de snelle beklimming van de Cipressa zat je al met de beste twintig renners van de dag bij elkaar", vult Traksel aan. "Op deze manier maken de sprinters ook de komende jaren geen kans."

Aanvallen pareren

Wout van Aert en Mathieu van der Poel moesten steeds de aanvallen van Pogacar pareren. Vanbelleghem: "Het valt wel op dat het Primoz Roglic steeds niet lukt om te werken voor Van Aert. Misschien kan hij zichzelf mentaal niet opladen voor de rol van knecht."

De val van Giacomo Nizzolo had ook niet meegeholpen, vervolgt Vanbelleghem. "Dat gebeurde buiten beeld, maar daarom was de groep met favorieten in tweeën gesplitst. Anders had Roglic misschien in de afdaling nog iets voor Van Aert kunnen betekenen."

Afzijdig in de klim

Matej Mohoric was simpelweg te snel in de afdaling. Vanbelleghem: "Hij hield zich afzijdig in de klim, ging steeds verder naar voren en stortte zich vervolgens als een gek naar beneden. Het was overigens geen meesterafdaling. Twee keer had hij een slippertje. Het had net zo goed anders kunnen aflopen."



Tot slot hadden de mannen genoten van Van der Poel. "Hij was de beste van de toppers", zegt Traksel. "Het is allemaal een spel geweest. Anderhalve week geleden reed hij in de training allemaal blokjes van 15 minuten met 470 watt omhoog. Ze wisten dat hij goed was. Die gast start alleen maar als hij kan winnen."

