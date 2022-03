Parijs-Nice | “Half-mens, half-motor, Wout kan alles” - Roglic bedankt Van Aert

Roglic kon niet voorkomen dat Adam Yates op de slotklim van de rit naar de zon alleen op avontuur ging en binnen de kortste keren een gat had van twintig seconden. Als Van Aert op de laatste col niet nog in de buurt had gezeten van Roglic, was hij vermoedelijk uit de gele trui gevallen.

“Ik kan blijkbaar niet winnen zonder drama. Ik had het superzwaar. Gelukkig kan ik nu na de laatste rit tenminste blijer zijn dan vorig jaar”, aldus Roglic, die bijna een déjà vu beleefde door opnieuw uit het geel gereden te worden.

Superdag Van Aert

Zo ver kwam het nu niet. En wel dankzij één reden: vraag het Wout. “Ik moet de ploeg heel erg bedanken voor hoe ik ben geholpen, vooral tegen het einde… Half-mens, half-motor, zou ik zeggen. Wout kan alles.”

“Ik voelde me bergop totaal niet sterk meer. Ik had geen kracht, ik was pijn aan het lijden. Het was een gevecht om boven te komen en het verlies te beperken. Gelukkig wist ik dat Wout een superdag had. Hij was mijn reddingsboei en ik ben onwijs blij dat hij me bijstond tot de finish.”

