Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Roglic met slechts de slotrit nog te gaan, maar hij kreeg het nog zwaar. Heel erg zwaar. Yates besloot eens aan de poort te rammelen om te kijken wat er mogelijk was en plotseling reed hij op de Col d’Èze in zijn eentje voorop, met een marge van twintig seconden.

Roglic had het geluk dat de geloste Van Aert in de buurt was gebleven, waardoor hij kon opschakelen zodra hij besefte dat er nog een inspanning werd gevraagd. Een flinke inspanning. Roglic had bergop, in de afdaling en op het vlakke stuk zelfs moeite om in het wiel van de Belg te blijven, maar het lukte.

Vraag het Wout

De marge van Yates – nummer twee in het klassement – was uiteindelijk slechts een paar tellen, waardoor Roglic aan het einde van de achtdaagse met een verschil van 29 seconden in het geel bleef. De voor altijd onbeantwoorde vraag blijft: was dat zonder zijn ploeggenoot ook gelukt? Waarschijnlijk niet.

Waar Van Aert bij binnenkomst in Nice een redelijk frisse indruk maakte, stond de blik van Roglic toch een stuk leger. Het was echt maar goed dat het erop zat. Wie weet had de kou of regen alsnog vat gekregen op de Sloveen, al kreeg hij het onderweg wel zo warm dat hij zijn beenstukken besloot uit te trekken. Dat ging trouwens maar net goed.

Opvallend was verder om te zien dat Van Aert erin slaagde om bergop Nairo Quintana te lossen en dat even eerder Daniel Martinez noodgedwongen moest afhaken als gevolg van een lekke band. De renner van Ineos kreeg niet direct assistentie vanuit de ploegleidersauto en viel daardoor vooraan weg.

