Parijs - Roubaix | Deignan schrijft historie door als eerste vrouw te winnen op de kasseien

De eerste editie van Parijs - Roubaix voor vrouwen duurde 116 kilometer en het overgrote merendeel hiervan werd door Deignan solo afgelegd. Ze begon met een kleine voorsprong aan de eerste kasseistrook om die marge vervolgens uit te bouwen en beslissend te maken.

Deignan reed solo over alle stroken met kasseien en dat was op zich geen nadeel. Zo kon al glibberend en glijdend haar eigen lijnen rijden, terwijl de achtervolgers elkaar in de groep soms wel in de weg leken te zitten in de strijd om de ideale lijn.

Parijs - Roubaix Parijs - Roubaix | Samenvatting van de eerste keer met vrouwen over de kasseien EEN UUR GELEDEN

Solo

Dat alleen rijden een voordeel was, wil absoluut niet zeggen dat Deignan geen klasse toonde. Sterker nog, ze maakte indruk. Of de kasseien nu onder de modder zaten of spekglad waren, ze trapte maar door. En als ze een keertje dwars stond of in een slip raakte, was remmen geen optie.

Nee, haar benen bleven op en neer gaan waardoor de fiets weer recht kwam te staan. Opvallend was verder dat Deignan zonder handschoenen reed. Nog opvallender was het feit dat ze haar fiets met bebloede handen over de finish stuurde. Het gestuiter over de kinderkopjes liet duidelijk sporen na.

Vos

Wie weet was de uitkomst van de koers anders geweest als Vos eerder had besloten om het zelf te proberen. De marge van 2:30 minuten terugbrengen naar nul bleek helaas teveel gevraagd. Vos strandde op een dikke minuut, maar maakte indruk door een lesje wielrennen op kasseien te geven.

Uiteraard kwam Deignan met een brede glimlach en juichend over de streep, maar Vos deed hetzelfde. Dat zei misschien wel genoeg over de waarde van Parijs - Roubaix voor het vrouwenpeloton . Een eerste podium bestaande uit Deignan (32 jaar), Vos (34) en Longho Borghini (29) vertelt in ieder geval hetzelfde verhaal als bij de mannen: je moet een absolute klasbak zijn om in deze klassieker vooraan te eindigen.

Parijs - Roubaix Parijs - Roubaix | Samenvatting van de eerste keer met vrouwen over de kasseien EEN UUR GELEDEN