Lampaert had wellicht het geluk dat hij niet gelijk tegen de grond klapte, maar nog een klein beetje snelheid wist te minderen waardoor hij iets minder hard ten val kwam. Desondanks maakte hij een lelijke klapper, waarbij hij op zijn rug landde.

Aangespoord door een mix van adrenaline en boosheid stopte Lampaert net zo snel weer op om zijn weg te vervolgen, maar het kwaad was al geschied. Hij was ingehaald en kon een podiumplek, een lichtpuntje voor Quick-Step, op zijn buik schrijven.

Parijs-Roubaix | Yves Lampaert verliest podiumplek door lelijke val na contact met supporter

“Ik wilde de bocht naar rechts aansnijden en normaal gaan supporters dan achteruit, maar die man steekt zijn arm uit en slaat tegen mijn arm… Toen verloor ik de controle over het stuur. Dit zijn van die situatie in de koers die eigenlijk niet mogen gebeuren”, aldus Lampaert aan de streep.

“Als je niks van de koers weet, blijf dan thuis. Wat een kalf! Ik kan er niets anders van maken, zo vervolgde Lampaert in de heetst van de strijd. De Belg pakte later zijn telefoon erbij om een excuses voor de vergelijking met een kalf te twitteren, maar zijn uitbarsting kon op veel compassie rekenen.

Hoewel hij nu dus een podiumplek misliep, denkt Lampaert niet dat er nóg meer mogelijk was geweest. Daarvoor was winnaar Dylan van Baarle simpelweg te sterk. “Toen we voorop reden, kreeg ik al vrij snel door dat ik niet de beste van ons vieren was. Van Baarle is de verdiende winnaar.”

“Voor mij had de derde plaats ook als een overwinning gevoeld, maar helaas blijven we nu met lege handen achter. Alweer. Gelukkig heb ik in ieder geval geen breuken opgelopen.”

