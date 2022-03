Volta Catalunya | Spookrijden! Drie renners moeten over vangrail terug in juiste spoor klauteren

Er stond kort voor de bewuste passage nog een politieagent te signaleren hoe het peloton moest voorsorteren, maar dat mocht niet baten. Een trio renners eindigde aan de andere kant van de vangrail. Nog steeds op dezelfde snelweg, maar dan wel in de tegenovergestelde richting.

Het mag een geluk bij een ongeluk worden genoemd dat ook dat stuk asfalt was afgezet en er niet direct auto’s de spookrijdende wielrenners tegemoet kwamen, maar vroeg of laat kon dat natuurlijk niet meer uitblijven. Toen het tegemoetkomende verkeer begon toe te nemen, besloten de drie stuk voor stuk eieren voor hun geld te kiezen.

Over de vangrail

Met een enigszins rood hoofd van schaamte werd in de remmen geknepen en daarna eerst de fiets over de vangrail getild, om er vervolgens zelf achteraan te klauteren en weer in het juiste spoor te komen. Om het nog mooier te maken, werd alles op camera vastgelegd.

Dit allemaal tot vreugde van onze commentatoren Jan Hermsen en Michael Boogerd, die hun lol niet op konden.

