Ronde van Hongarije

De koers in Hongarije is een waar paradijs voor sprinters. En dat is waarom diverse grote namen die niet in de Giro aanwezig zijn om hier hun ritten te rijden. De eerste twee etappes eindigden al in een massasprint en het profiel van de etappe van Sárospatak naar Nyíregyháza over 154 kilometer had alles voor een herhaling hiervan.

Overigens is de rittenkoers geen weelde voor elke rappe man. In de tweede etappe vond er een flinke valpartij plaats, waarvan Olav Kooij en Arvid de Kleijn de grootste slachtoffers waren. Zij stapten vrijdag niet meer op hun fiets.

Scenario

Ondanks dat de rode loper uitlag voor de sprinters, waren er toch vluchters die het probeerden. Kamil Gradek, Ricardo Zarita, Allessandro Fancellu en Keegan Swirbul gingen in de aanval. Hun voorsprong schommelde voortdurend rond de twee minuten. Zij waren de ideale speelbal van het peloton, waarin INEOS Grenadiers het meeste werk verrichte in dienst van Elia Viviani.

Vanwege een passerende trein werd de koers even geneutraliseerd. Het was één van de weinige spraakmakende momenten van de etappe.

Sprint

Op 16 kilometer van de meet was het peloton weer compleet en kon de voorbereiding op de sprint beginnen. Daarin was Jakobsen net als een dag eerder een klasse apart.

Bora-Hansgrohe ging als eerste de sprint aan voor Matthew Walls. De Brit kwam echter te vroeg op kop, waarna Jakobsen uit het wiel van Max Kanter kroop en het goede werk van zijn lead-out Florian Senechal perfect afmaakte. Rudy Barbier werd verrassend tweede voor Sasha Weemaes.

Bij afwezigheid van Kooij mocht David Dekker sprinten voor Jumbo-Visma. De Nederlander eindigde als vierde. Dylan Groenewegen kwam niet in positie en sprintte niet mee, net als Viviani.

Vierde etappe

Zaterdag staat de vierde etappe in Hongarije gepland, een rit van 177 kilometer rondom Kazincbarcika. In tegenstelling tot de eerste drie dagen staat er nu wat meer klimwerk op het programma.

Jakobsen rijdt dan in de leiderstrui. Hij heeft een voorsprong van zes seconden op nummer twee Reynders.

