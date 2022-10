Ronde van Langkawi | Gleb Syritsa sprint naar tweede profzege in straten van Kuala Lumpur

In de etappe over 157,3 kilometer van Kuala Pilah naar de hoofdstad Kuala Lumpur zijn het negen man, met daarbij de Nederlander Etienne van Empel, die voor een vroege vlucht kiezen. De kopgroep krijgt op een gegeven moment ruim negen minuten voorsprong van het peloton.

In dat peloton zijn het Astana Qazaqstan Team en Movistar Team die de koers proberen te controleren. Astana doet dat voor zijn sprinter Gleb Syritsa en Movistar heeft de rappe Duitser, Max Kanter, in zijn gelederen.

De voorsprong van het negental slinkt dan gestaag, maar een aantal kleine en venijnige klimmetjes dunnen het peloton flink uit. De hele dag door regent het in Maleisie en dus zijn de omstandigheden voor de renners zwaar.

Regie mist finish

Een half peloton heeft de koplopers inmiddels ingehaald en rijden op hoge snelheid de laatste kilometers van deze eerste etappe in. De regie in Langkawi had al de hele dag last van wegvallende beelden en ook de finish werd deels gemist.

Buiten beeld was het de Rus Syritsa die zichzelf de snelste van het gezelschap toonde. Hij wint zijn tweede profkoers voor de Noor Erlend Blikra en Kanter. De 23-jarige Marijn van den Berg sprint daarachter knap naar een vijfde notering in de daguitslag.

