Ronde van Langkawi | Iván Ramiro Sosa wint bergrit met solo in mist van Genting Highlands

Een kopgroep van vier rijdt vroeg weg in deze zware bergetappe in Maleisië. De bekendste naam van het gezelschap is de Roemeen Eduard-Michael Grosu, die in 2019 de Ronde van Limburg op zijn naam schreef.

De voorsprong van het viertal groeit al snel richting de zeven minuten, maar de klimmers in deze Ronde van Langkawi maken zich niet al te druk. Er staan namelijk nog een hoop beklimmingen op de rol. Onder leiding van Burgos-BH, met Nederlander Alex Molenaar, slinkt de voorsprong van de vroege vlucht snel.

Ad

Op zo'n twaalf kilometer van de aankomst zijn het de favorieten Hugh Carthy, Iván Ramiro Sosa en Andrey Zeits die hun duivels ontbinden en wegrijden uit het kleine peloton.

Ronde van Langkawi Ronde van Langkawi | Verwarring alom - Molano gediskwalificeerd voor duw in sprint, Wiggins winnaar 19 UUR GELEDEN

Counteraanval

Op anderhalve kilometer van de aankomst valt Carthy aan op de Genting Highlands, een klim van 8,6 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 8,6 procent. De aanval van de Canadees wordt echter gecounterd door Sosa en dus is het de Colombiaan die er met de winst vandoor gaat.

Sosa neemt daarmee ook de leiderstrui over van de Rus Gleb Syritsa. In datzelfde klassement volgt Carthy nu op 23 seconden, Einer Rubio staat als nummer drie al op ruim twee minuten. Morgen wacht de renners een vlakke etappe over 137,9 kilometer naar Meru Raya.

Prachtige prestatie

Achter Sosa en Carthy is het de Noor Torstein Træen die met zijn vijfde plaats misschien wel de mooiste prestatie van de dag neerzet. De renner van Uno-X genas drie maanden geleden van teelbalkanker en klimt in Maleisië met de beste renners omhoog, hij verslaat zelfs een echte klassementsman als George Bennett.

Waar kijk je?

De Ronde van Langkawi volg je elke ochtend live op Eurosport. Liever reclamevrij streamen? Ga dan naar discovery+

Ronde van Langkawi Ronde van Langkawi | Gleb Syritsa sprint naar tweede profzege in straten van Kuala Lumpur 11/10/2022 OM 08:35