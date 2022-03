De favorieten in de eerste World Tour-wedstrijd van het damespeloton maakten de verwachtingen waar. Stuk voor stuk zaten ze in de kopgroep toen de finale van de Strade Bianche echt losbarstte. Met 12 kilometer te gaan was het Van Vleuten samen met Kopecky die weg probeerde te rijden bij de favorieten. Met een flinke inspanning van Ludwig en Niewiadoma kwam de kopgroep weer bijeen.

Met nog een tiental kilometers te gaan was het aanval na aanval. Vollering, Moolman-Pasio, Van Vleuten, stuk voor stuk probeerden de rensters te ontsnappen. Stuk voor stuk werden de ontsnapte rensters ook weer teruggepakt. De laatste klim in Siena moest het verschil maken.

De laatste kilometer

Van Vleuten reed onder de boog van de laatste kilometers door en begon direct het tempo de hoogte in te jagen. Kopecky beet zich vast in het achterwiel. Soms moest de Belgische kampioene een metertje lossen om vervolgens weer strak in het wiel te komen. Ook op het steilste stuk van bijna 20 procent lukte het Van Vleuten maar niet om Kopecky te lossen.

Toen de Italiaanse straatjes wat afvlakten, nam Kopecky over van Van Vleuten om vervolgens als eerste door de laatste bocht te gaan. Omdat Kopecky die laatste bocht ruim nam was het voor Van Vleuten niet mogelijk om nog de snelheid te ontwikkelen die nodig was om Kopecky in de sprint te verslaan. Met een gebogen hoofd zag de Nederlandse hoe Kopecky juichend over de finish kwam. Ludwig werd derde en maakt op het podium compleet.

Volledig uitgeput

Kopecky was compleet uitgeput na haar krachtsinspanning op de steile straten van Siena. Zittend tegen een hek vierde de renster van SD Worx haar overwinning. Eenmaal bekomen van haar inspanning nam Kopecky ons mee in haar laatste kilometer: "Kan het niet geloven, maar […] voor mijn team. Racen met SD Worx is super nice om te doen, want ik kan aanvallen en teamgenoten die mij beschermen. Vandaag pakte het perfect uit."

"Ik kan het gewoon niet geloven. Je kunt nooit vertrouwen hebben dat je Van Vleuten gaat verslaan, maar ik voelde me goed en ik moest goed op Annemiek letten. Eerst moest ik haar laten gaan. Weet niet wat er in mijn hoofd gebeurde, maar ik kon blijven gaan. Ik passeerde haar, zij mij, het was één grote sprint. Ongelooflijk om deze race te winnen! Ik wist dat het aankwam op de laatste bocht dankzij beelden van de mannenrace. Ik was echt klaar voor deze sprint. Dit is de grootste overwinning uit mijn carrière."

