Op 50 kilometer van de meet was het Tadej Pogacar die de wedstrijd opende. In een dalende lijn op de witte grindwegen had de Sloveen de meeste durf en er ontstond een gaatje met het peloton.

Pogacar keek achterom en begon vervolgens aan zijn bizarre solo. Nog nooit eerder won iemand Strade Bianche met een solo langer dan 20km.

Valpartij

Het peloton probeerde de Sloveen terug te halen. Vanwege de grote valpartij, waar Pogacar ook gevallen is, ontbraken er meerdere namen in de finale. Tiesj Benoot stapte vrijwel direct af en Alaphilippe maakte een enorme koprol en verloor veel energie in de achtervolging naar het peloton.

Daardoor waren er geen grote namen, of ploegen, die nog de energie hadden om het gat met de Sloveen te dichten.

Valverde in topvorm

Het was Kasper Asgreen met die alles op alles zette om seconden terug te winnen van Pogacar. De overwinning was enkel nog mogelijk bij een complete inzinking van Pogacar, maar alles is mogelijk in de Strade Bianche. Alejandro Valverde wist op de laatste grindstrook de aansluiting met de Deen van Quick-Step Alpha Vinyl te vinden, maar nog steeds was het tijdsverschil met Pogacar een kleine minuut.

Het tweetal mocht het gaan uitmaken voor de tweede plaats waar Valverde de grootste kans heeft op papier. De Spanjaard wist dit ook om te zetten in het resultaat en kwam als tweede over de finish. Kasper Asgreen finishte als derde buiten het zicht van de camera's.

