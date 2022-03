Tirreno-Adriatico | “Het was een rare bocht naar rechts” - Pogacar over gemiste afslag

De Sloveen was met Evenepoel en Vingegaard op jacht gegaan om wellicht zelfs koploper Warren Barguil nog te achterhalen, maar na het rechtdoor schieten, was die kans verkeken. Barguil en enkele anderen hadden de bocht naar rechts wel gespot, de achtervolgers niet.

“Ik heb geen idee wat er gebeurde. Het was een rare rechterbocht”, blikte Pogacar terug. “We misten alle drie de bocht en gingen rechtdoor. Het zag er goed uit, maar toen kreeg ik in de gaten: oei, we zitten verkeerd. Toen remde ik zo hard als ik kon, keerde ik om en sprintte terug naar de groep.”

Ad

Tirreno-Adriatico | Anticlimax in finale! Leider Pogacar en Evenepoel verkeerde kant op gestuurd

Tirreno - Adriatico Tirreno-Adriatico | Etappewinnaar Barguil dankt vriend en kamergenoot Russo voor het harde werk 2 UUR GELEDEN

No more legs

Pogacar, Evenepoel en Vingegaard misten een seingever met rood vlaggetje en schoten onder een wat hoog gespannen lint door, wat bevestigde dat ze fout waren genavigeerd. Vervolgens was de tank leeg. “No more legs”, aldus de Sloveen. “Het voelde een beetje gek. Maar we hebben de leiderstrui weten te behouden, dus het was een goede dag.”

De rit van zaterdag, met finish in Carpegna, vormt de koninginnenrit, en gezien de kleine onderlinge verschillen is er op papier nog van alles mogelijk. Pogacar ziet het in de praktijk ook nog wel gebeuren dat Evenepoel (9 seconden) en Vingegaard (45 tellen) nog een probleem vormen.

Tirreno-Adriatico | Warren Barguil soleert naar zege, Pogacar behoudt leiderstrui

Strijd nog niet gestreden

“Als je het mij vraagt, maakt de complete toptien nog kans. De verschillen zijn klein en sommige renners zijn goed in vorm, dus ik zie wel meer dan twee concurrenten. Er is nog van alles mogelijk.”

Pogacar doelt in theorie ook op Thymen Arensman, die namens Team DSM, op een voorlopige derde plek staat.

WAAR KIJK JE?

Het volledige voorjaar, alle klassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Tirreno - Adriatico Tirreno-Adriatico | Etappewinnaar Barguil dankt vriend en kamergenoot Russo voor het harde werk 2 UUR GELEDEN