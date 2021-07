Met een parcours van 234 kilometer was het begin vooral afwachten en proberen te controleren. De Belgische ploeg liet zich gelijk zien door met Greg van Avermaet de olympisch kampioen van 2016 op kop van het peloton te zetten. Samen met de Sloveense ploeg waren zij een groot deel van de koers zichtbaar aan het werk voor een medaille.

Valpartij

Na 80 kilometer deed het eerste opvallende moment van de dag zich voor: een valpartij waar Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart ineens op de grond lagen. Het was een vervolg van het pechjaar van Thomas, die in de Tour de France ook onderuit ging.

De eerste 150 kilometer bestond verder uit het terughalen van de vluchters en enkele grote namen die achterin moesten lossen. Zo moest Alejandro Valverde lossen toen Ciccone namens de Italianen het tempo omhoog schroefde.

Vanaf iets meer dan 50 kilometer voor de streep begonnen de eerste echte aanvallen en werden de vluchters ingerekend. Wilco Kelderman probeerde het namens Nederland, Remco Evenepoel voor de Belgen. Beiden konden uiteindelijk geen echte rol van betekenis spelen richting de ontknoping van de wegwedstrijd van Tokyo 2020.

De strijd barst los

Met vijftien onrustige kilometers te gaan, bleef er een strijd over tussen tien renners, waaronder de nummers één en drie van de Tour de France Tadej Pogacar en Richard Carapaz, Bauke Mollema namens Nederland en de dit seizoen ijzersterke Wout van Aert.

Waar veel ogen gericht waren op Tadej Pogacar en Wout van Aert, misschien wel de twee sterkste renners van dit seizoen, waren het de Amerikaan Brandon McNulty en Richard Carapaz die een gat sloegen. De achtervolgende groep probeerde het wel, maar tot een echte samenwerking kwam het niet. Het verschil liep terug tot ongeveer 15 seconden, maar dichterbij kwamen ze niet meer.

Gouden medaille is bepaald, wie pakt het zilver en brons?

Met nog vijf kilometer te gaan sprong Carapaz weg bij zijn medevluchter en zette daarmee de beslissende aanval in voor het goud. De groep met Mollema en Van Aert knalde voorbij McNulty, maar kon niet meer in de buurt komen van Carapaz. Dit betekende de eerste gouden medaille op een wegwedstrijd wielrennen tijdens de Olympische Spelen voor Ecuador. En een kleine revanche op de Tour voor Carapaz. De strijd om het zilver en brons was nog volledig open.

In een sprint met deze renners had Wout van Aert de beste kaarten, maar hoe waren de benen nog na ruim 200 kilometers? Nog net voldoende, zo bleek. Er was een fotofinish voor nodig om het verschil te kunnen zien tussen Van Aert en Pogacar. Maar ook in deze sprint was Van Aert nipt de beste.

Beste Nederlander

Bauke Mollema, van tevoren aangewezen als kopman, was ook vandaag weer de beste Nederlander. Mollema heeft veel strijd gevoerd, maar kon uiteindelijk geen gat slaan van zijn medevluchters. De Nederlander zat nog dichtbij in de vlucht, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Van Aert en Pogacar. Bauke Mollema finishte als vierde.

