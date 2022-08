Na het eind van de laatste etappe, waarin Annemiek van Vleuten haar gele trui veilig stelde door haar tweede etappezege op rij te pakken, werd Rousse gevraagd over hoe ze het heeft ervaren. "Het einde van de eerste meerdaagse editie zit erop. Ik heb een aantal tranen moeten laten toen ik de rensters binnen zag komen op de Super Planches des Belles Filles.

"We hebben een fantastische week gehad en we kunnen eigenlijk nog niet helemaal beseffen wat we met zijn allen gedaan hebben. Ik was zojuist even achter de schermen met Marianne Vos en Van Vleuten en ze zijn allemaal tevreden hoe het de afgelopen week is gegaan."

Rousse wordt ook gevraagd wat ze bij de volgende editie zou veranderen aan het profiel van de koers. "Ik wil eerst genieten van het succes. Het was een geweldige show elke dag dus ik wil nog niet over veranderingen nadenken. Iedereen behandelde deze koers als de Tour de France en daar ben ik het meest trots op."

Tijdrit

Het ontbreken van een tijdrit in deze eerste Tour de France Femmes was voor veel renster een klein smetje. "We proberen het parcours zo attractief mogelijk te maken voor het publiek en de kijkers thuis”, aldus koersdirectrice Marion Rousse. Een tijdrit valt vaak iets minder in de smaak en daarom hebben we bij deze eerste editie gezegd: liever niet."

Wat niet is, kan trouwens nog komen. Het is voor de komende jaren zeker niet uitgesloten om alsnog een tijdrit te verrijden, want we weten allemaal hoe belangrijk deze discipline kan zijn voor het algemeen klassement”, vervolgt Rousse.

Volgens Ellen van Dijk, niet geheel toevallig wereldkampioene tijdrijden, gaat het niet puur om kijkcijfers. “Het gaat er ook om dat we een ronde rijden die alle aspecten van het wielrennen belichaamt. Daarom hoort een tijdrit erbij”, aldus de Nederlandse.

Al met al lijkt het erop dat als de koers de komende jaren groter wordt een tijdrit niet lang meer op zich kan laten wachten.

