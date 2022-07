Annemiek van Vleuten is ook op de Super Planche des Belles Filles te sterk voor de rest van het peloton. Op 5,8 kilometer van de meet vond Van Vleuten het mooi geweest en versnelde. Niemand kon reageren en de gele trui pakte seconde na seconde voorsprong op de groep met favorieten. Vollering probeerde nog naar Van Vleuten toe te rijden, maar moest wederom genoegen nemen met een tweede plaats.

Tour de France Femmes | Van Vleuten pakt het geel, Nederlanders winnen alle klassementen

Niet ideaal

De dag begon verre van ideaal voor Van Vleuten. Ze begon de dag op een knalgele Canyon. Goed voor de sponsor, goed voor de foto's. Maar nog in de neutrale zone wisselde ze al van fiets. Waarschijnlijk vanwege het gewichtsverschil tussen de gele en de zwarte laklaag. Op 57 kilometer van de meet begonnen de problemen met de fiets.

De eerste keer kreeg ze snel een fiets van een ploegmaat. Vervolgens moest ze nog twee keer terug naar de ploegleiderswagen om van fiets te wisselen. Iedere keer knalde ze het ontstane gaatje dicht alsof het niks was. De overmacht was duidelijk.

Kopgroep geen kans

Al vroeg in de koers was het duidelijk dat een kopgroep weinig kans had. Twee minuten was de maximale voorsprong die de kopgroep van 10 rensters kreeg. Mavi Garcia hield het het langste vol uit de kopgroep, maar aan de voet van de Planche hadden ze slechts 30 seconden en dus was ze kansloos voor de dagzege.

Want toen Van Vleuten eenmaal op de pedalen ging staan moest de rest van het peloton de gele trui laten gaan.

Tourwinnares

Van Vleuten won de Tour de France Femmes 2022 op overtuigende wijze. In het begin van de week had ze nog last van maag en darmproblemen, maar in de laatste twee bergritten was de Movistar-renster simpelweg te sterk voor de rest van het peloton. Demi Vollering is best of the rest en de derde plaats is voor Kasia Niewiadoma.

WAAR KIJK JE?

