Toen ik vroeger voor de televisie zat en Mark Cavendish sprints zag winnen in de Tour de France wist ik dat ik dit later ook wilde. Dat dit mij is gelukt, is een droom die is uitgekomen, vertelt Groenewegen, die vier etappes op zijn naam heeft staan, in gesprek met Velonews

Schorsing

De afgelopen twee jaar heeft de sprinter de Tour de France gemist. In 2020 kreeg hij een schorsing van negen maanden aan zijn broek vanwege het veroorzaken van de crash van Fabio Jakobsen tijdens de Ronde van Polen.In deze periode had hij het mentaal enorm zwaar. Bovendien had hij volop zorgen over de gezondheid van zijn vriendin en zoon, die een maand te vroeg werd geboren.

Groenewegen keerde vorig jaar terug in de Giro d’Italia, maar kon toen zijn stempel niet drukken. Een vierde plaats in de massaspint was het maximale. “Vorig jaar was heel zwaar na alles wat er was gebeurd. Ik had een moeilijke start in de Giro. Ik kon toen niet veel trainen, dus dan is je vertrouwen in de sprints niet goed genoeg. Juist voor een sprinter is dat heel belangrijk.”

Groenewegen snelste in openingsrit Denemarken

De oude Dylan

Later dat seizoen won hij wel etappes in de Ronde van Wallonië en de Ronde van Denemarken. Deze stijgende lijn wil hij graag doortrekken naar 2022. “Met mijn nieuwe team ben ik extra gemotiveerd om overwinningen te pakken. Als ik zie hoe ik nu train, ben ik weer de oude Dylan.”

De kans om bij Team BikeExchange-Jayco te starten in de Tour de France gaf voor Groenewegen de doorslag om de stap te maken naar de Australische ploeg. “Jumbo-Visma is één van de beste teams in de wereld, maar het is voor mij heel moeilijk om daar het programma te rijden dat ik wil. Dat is inclusief de Tour de France. Dus toen BikeExchange naar mij informeerde en vertelde over de plannen voor een nieuwe sprinttrein was ik direct geïnteresseerd.”

Gesprekken

Groenewegen stond nog wel voor twee jaar onder contract bij zijn Nederlandse ploeg. “Ik heb veel gesproken met teammanager Richard Plugge en sportdirecteur Merijn Zeeman. Ik heb aangegeven dat dit voor mij een mooie nieuwe kans is, zeker na de afgelopen twee jaar. Zij zeiden dat ze mij wilden laten gaan als ik er een goed gevoel bij zou hebben. Daar ben ik ze dankbaar voor.”

De sprinter begint zijn seizoen volgende maand in de Saudi Tour. Ook staan in elk geval de UAE Tour, Parijs-Nice, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem op zijn programma. De Tour is zijn hoofddoel. “Er zijn zo’n vier à vijf kansen voor mij tijdens vlakke etappes. Het wordt moeilijk, maar voor een sprinter is dat genoeg.”

