De UCI liet weten in een persbericht dat de renner van Arkea-Samsic op zowel 8 als 13 juli positief testte op het verboden pijnstiller Tramadol. De wielerbond testte deze Tour 120 bloedmonsters op het middel.

Het gebruik van tramadol is alleen verboden tijdens wedstrijden. Hoewel Quintana positief testte op het middel heeft hij volgens de wielerbond geen dopingregels overtreden, maar medische regels.

Ad

In overeenstemming met de medische regels van de UCI wordt de renner gediskwalificeerd voor de 2022 Tour de France. Deze beslissing mag binnen tien dagen aangevochten worden bij het CAS

Tour de France Tour de France | Waarom de pannenkoeken voor Vingegaard heel bijzonder zijn 28/07/2022 OM 10:54

Omdat Quintana niet eerder de medische regels overtrad, wordt hij niet geschorst. Alleen worden zijn resultaten uit de Tour de France van 2022 geschrapt. Quintana staat voor Arkea-Samsic op de startlijst van de Vuelta.

Tramadol

De pijnstiller tramadol is sinds 2019 verboden in de wielersport om het peloton veiliger te maken. Het medicijn kan zorgen voor slaperigheid en duizeligheid, waardoor de kans op valpartijen toeneemt. Het middel staat niet op de verboden lijst van de Wereld Anti-Doping Autoriteit, maar is dus wel verboden tijdens wedstrijden.

Tour de France Tour de France | Vingegaard in eigen land getrakteerd op traditionele pannenkoeken 28/07/2022 OM 10:37