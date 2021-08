De kopgroep met Tom Pidcock, Sep Vanmarcke, Daniel Navarro, Nicolas Prodhomme, Clement Champoussin, Jay Vine, Jan Tratnik, Jesus Herrada, Jens Keukeleire, Aritz Bagües, Xabier Mikel Azparren, Arnaud Demare, Kevin Geniets, Matthew Holmes, Andrey Zeits, Dylan Sunderland, Ryan Gibbons en Romain Bardet kreeg ruim 11 minuten voorsprong op weg naar de slotklim. Er gebeurde weinig tot de val van Jay Vine die in aanraking kwam met zijn eigen teamauto en zijn evenwicht niet wist te bewaren. Hoewel het er in eerste instantie slecht uitzag voor de Australiër wist hij terug te keren in de kopgroep.

La Vuelta | Bizarre crash Jay Vine in 14e etappe

Ook op de Alto Collado de Ballesteros - met steigingspercentages boven de 20% hield zowel de kopgroep als het peloton het kruit droog. Navarro reed en passant Sep Vanmarcke nog even van zijn sokken. De slotklim van 14,5 km naar Pico Villuercas liet Romain Bardet namelijk zien dat hij veruit de sterkste was van de kopgroep. Met groot vertoon van macht wist hij Herrada en de teruggekeerde Vine ruim voor te blijven.



In het peloton hield Jumbo-Visma de teugels strak waardoor het niet kwam tot aanvallen. Eiking hield knap stand en behoudt de rode trui.

