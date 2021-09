Mäder stelde zichzelf voor de grote ronde in Spanje een uitdaging. Voor iedere renner die hij iedere etappe voorbleef, zette hij een euro opzij om later te schenken aan een goed doel. Zijn volgers op de sociale media mochten helpen bepalen welk goed doel de schenking zou ontvangen.

Zo gezegd, zo gedaan. De renner van Bahrain-Victorious – tevens de best geklasseerde jongere – fietste naar de vijfde positie in het algemeen klassement en deed er toen nog eens 10 euro per verslagen renner in de ragschikking bovenop. Ook heeft Mäder tijd gehad om zijn mentions te checken.

Just Diggit

“De Vuelta zit erop en het was weer een geweldige ervaring, die me nog lang zal bijblijven”, twitterde Mäder na de finish in Santiago de Compostela. “Na het checken van alle reacties kwam ik erachter dat Just Diggit het meest populaire goede doel is.”

“En zoals gezegd: ik doe bovenop de originele afspraak nog eens 10 euro per renner die ik heb verslagen in het algemeen klassement. De donatie van 4529 euro is gedaan. Ik wil iedereen bedanken voor de support tijdens deze editie van de Vuelta. Tijd om te herstellen en op naar de volgende uitdaging!”

Vergroening

Just Diggit is een organisatie die zichzelf ten doel heeft gesteld om de planeet te helpen afkoelen door de groene vlaktes van het continent Afrika in ere te herstellen. Er moeten de komende tien jaar grote stappen worden gezet en daarbij is iedere vorm van hulp welkom.

Er is al een gebied met een omvang van 60.000 hectare vergroend door het goede doel dat zijn wortels in Amsterdam heeft liggen. Uiteraard werd er zeer verheugd gereageerd op de donatie van Mäder. En wie weet wat de gegenereerde aandacht later nog oplevert voor Just Diggit.

