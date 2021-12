López werd tijdens de voorlaatste etappe van de Vuelta het grootste slachtoffer van de aanval van Bahrain Victorious om Jack Haig op het podium te krijgen. Onder anderen de uiteindelijke winnaar Primoz Roglic en Enric Mas waren alert.

De 27-jarige Colombiaan miste echter de slag. Hij verloor minuten en daarmee ook zijn derde plaats in het klassement. Uiteindelijk stapte hij gedesillusioneerd af.

Boos

“Ik wilde nog naar de groep toe rijden, maar Enric vroeg waarom ik bleef aanvallen terwijl hij weg was. Toen het gat veertig seconden was, kwam ploegleider Eusebio Unzué naast me rijden. Hij zei dat het klote was, maar dat ik het niet meer moest proberen. Dit maakte mij heel boos, waarna ik besloot af te stappen”, gaf López tekst en uitleg bij RCN, op de Colombiaanse radio.

López heeft geen goed woord over voor zijn voormalig ploeggenoot Mas. “Enric is een egoïst en dat heb ik hem recht in zijn gezicht gezegd. Ik wil nooit meer met hem rijden. Hij is iemand die niet voor het team werkt.”

Gespannen sfeer

Het conflict gaat volgens López verder dan alleen de Vuelta. “Er hing voortdurend een gespannen sfeer, omdat de rolverdeling in de grote rondes niet duidelijk was. Enric was altijd bezig met het zoeken naar manieren om voor mij te staan in de pikorde. Tijdens het Critérium du Dauphiné heb ik gewerkt voor Valverde. Toen was er wel duidelijkheid.”

Na de Vuelta kwam het niet meer goed tussen López en Movistar. De Spaanse ploeg ontbond het contract van de Colombiaanse renner. Volgend seizoen keert hij terug bij Astana.

