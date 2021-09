Over het algemeen is Santiago de Compostela het eindpunt van een bedevaart, maar voor Maté is het plein met daaraan de mooie kathedraal juist het startpunt van een nieuw avontuur. Hij waagt zich aan een tocht naar Marbella, waar hij woont.

Dat is goed voor nog eens 1000 kilometer bovenop de 3500 Vuelta-kilometers. Het is dan ook niet geheel verrassend dat de uitdaging is gedoopt tot #LavueltadeLaVuelta, de ronde na de Ronde. Van Spanje, in dit geval. Maté trapt een stuk door Portugal en doet via Instagram verslag van zijn tocht zuidwaarts.

Tussenstop

Zo gaat hij er goed op dat er geen Skoda’s in koers zijn, maar wel een groene tractor en zien we beelden van een tussenstop in een of ander dorpje waar de lunch ongetwijfeld zo goed als gratis was. Maté lijkt veel plezier te hebben tijdens zijn tocht en daar was het hem toch wel grotendeels om te doen.

Maté legt de tocht helemaal in zijn eentje af, zonder af en toe op te kunnen gaan in de beschutting van het peloton. De Spanjaard hoopt begin volgende week thuis aan te tikken. Hij hoopt dat ook een beetje herboren te doen, weg uit het strakke keurslijf dat hoort bij de status van professioneel renner.

Wattages

“Dit idee kwam meteen bij mij naar boven toen ik zag dat Santiago de Compostela de finish vormde. Dit is voor mij een unieke kans om eens op een andere manier van fietsen te kunnen genieten, zonder stress, zonder angst voor grote valpartijen en weg van wattages”, aldus Maté.

“Ik wil zelf het tempo bepalen van mijn reis naar huis, onafhankelijk van een auto of vliegtuig. Ik wil op mijn eigen manier naar huis gaan. Ik ben gewoon even toe aan iets anders, iets nieuws. Fietsen is voor mij meer dan een sport of mijn werk, het is mijn leven.”

