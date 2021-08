De 203 kilometer lange rit ging niet de boeken in als een klassieker, maar grote kans dat er alsnog enige tijd over de finale wordt nagepraat dankzij het snelle schakelen van de ploeg die zichzelf graag Wolfpack noemt.

Alles werd in het werk gesteld om Jakobsen voor de derde keer deze Vuelta te laten winnen, maar een ruime kilometer voor de streep moest de afmaker afhaken. De man in de groene trui was plotseling kansloos vanwege pech, waarschijnlijk was sprake van een lekke band. Deze gedachte werd later afgestraft toen Jakobsen vertelde dat hij simpelweg de benen niet had en zelf opgaf.

Het voorste groepje – waartoe verrassend genoeg ook klassementsman Egan Bernal toe behoorde – had een klein gaatje geslagen met de rest van het peloton en stormde op de streep af. Het gat bleef in stand, waardoor een groot deel van de spurters al kansloos was voordat de sprint goed en wel begon.

Schakelen

Het blauw van Quick-Step was voorop nog altijd goed vertegenwoordigd en wist het alsnog af te maken. Er werd snel geschakeld door de kaart Sénéchal uit te spelen. En met succes. De Fransman won de sprint van Matteo Trentin en daarmee was de winst alsnog binnen.

De overige klassementsmannen kwamen binnen in de grote groep, maar vanwege de breuk leveren zij wel allemaal vijf seconden in op Bernal. De verschillen waren klein, maar toch nam Bernal een hapje weg uit zijn achterstand. Die achterstand was en is nog altijd flink.

Tussensprint

De druiven waren het zuurst voor Jakobsen, die tijdens de tweede week van de Vuelta weinig kansen kreeg om naar de winst te sprinten. Misschien moet de groenetruidrager zich afvragen of hij nog punten wil pakken tijdens de laatste tussensprint, want die won hij voor de tweede keer om vervolgens tegenslag te ervaren in de strijd om de winst.

Winnen zit er zaterdag sowieso niet in voor Jakobsen, want dan is het opnieuw aan de klimmers. Er wordt gefinisht op de top van de Pico Villuercas en er worden onderweg diverse zeer steile stroken aangedaan.

