Van Baarle mocht met de snelste tijd tot dusver zo’n 45 minuten plaatsnemen op de hot seat en een eindklassering in de subtop is een zekerheidje, maar wat had er nog meer ingezeten? “Ik baalde een beetje toen ik over de finishlijn kwam, want mijn band liep langzaam leeg”, deelt hij met onze verslaggever.

“Het gevoel was goed, mijn benen waren in orde. Dus ik ging ervoor. Het belangrijkste is dat mijn benen in orde zijn”, benadrukt Van Baarle ondanks de kleine teleurstelling. “Of dit nog wat belooft? Ik hoop het! Alleen jammer van die lekke band.”

Van Baarle werd trouwens niet ‘gekookt’ op de hot seat. “Het was niet eens zo heel warm toen ik op die stoel zat. En het wordt nu buiten ook wat minder heet.”

