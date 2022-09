Bobbie Traksel geeft eerlijk toe dat hij niet meer in een zege voor Oranje geloofde: "Ik zei op 3 kilometer van de streep dat het voorbij is voor Nederland. Toen kwam Van Vleuten dichter en dichterbij en ik zei tegen mijn vrouw dat er één kans was en dat is als ze nu doortrekt. Dat is de enige kans die je kunt pakken."

"Ineens kom Van Vleuten daar rechts in beeld en je ziet dat Lotte Kopecky echt wel kijkt en ook naar rechts wil gaan. Toch was daar de twijfel. En dan heb je Van Vleuten die de hele dag in het zadel heeft gezeten en dan toch maar een keer op de pedalen door die pijngrens heen knalt. Achteraf is het ook makkelijk praten en dan kunnen we een beetje zeiken op de mensen die het niet goed hebben gedaan", aldus Traksel.

Volgens Traksel is dit een typisch voorbeeld van de beste stuurlui die aan wal staan en is het moeilijker om een koers lezen dan men denkt: "Dit zijn momenten die je alleen als coureur die daar rijdt begrijpt. Dat je een plan hebt om een bepaald wiel van een renster te pakken, want die zal wel reageren. Die reageert dan op dat moment niet."

Jeroen Vanbelleghem was teleurgesteld dat zijn landgenote niet won, maar denkt dat haar weinig te verwijten valt: "Ik vond het erg jammer ja, omdat ze het zo perfect deed tot de laatste kilometer. Ze heeft het slim aangepakt en alles was perfect geregeld om goud te pakken. Dan gaat Van Vleuten en Kopecky heeft wel gelijk."

"Van Vleuten heeft zo veel snelheid. Als je daarop reageert, zitten er zeven rensters in je wiel. Dan heb jij de inspanning geleverd om Van Vleuten terug te pakken en kan de rest ervan profiteren. Ik snap wel dat ze niet meteen wilde reageren. Dan had ze toch haar doodsvonnis getekend."

