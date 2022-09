Volgens de wielerbond heeft Van Vleuten de laatste testen doorstaan en is ze fit genoeg om zaterdagnacht aan de start te verschijnen. De renner van Movistar verkeerde voor haar val dit seizoen in bloedvorm met eindoverwinningen in zowel de Giro Donne, Tour de France Femmes en de Vuelta Challenge.

WK wielrennen | Nog meer drama voor oranje! Van Vleuten komt bij start keihard ten val

Drama op mixed relay

Van Vleuten nam woensdag deel aan de mixed relay ploegentijdrit, maar die koers liep voor Nederland uit op een groot drama. Eerst was het Bauke Mollema die met een mechanisch probleem kampte en niet veel later ging Van Vleuten bij de vrouwen hard onderuit.

Daan Hoole, Mathieu van der Poel, Ellen van Dijk en Riejanne Markus wisten de schade nog enigszins te beperken. De Nederlandse formatie werd uiteindelijk met twee renners minder nog knap vijfde.

