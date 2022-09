Het trio Nederlanders werd tijdens de mixed relay ploegentijdrit al snel gereduceerd tot een duo, want Mathieu van der Poel en Daan Hoole raakten hun kompaan kwijt. Mollema moest de zijn ploeggenoten laten gaan toen zijn ketting vastsloeg.

Mollema probeerde de ketting weer goed te leggen, maar dat was een kansloos verhaal. De gekende tijdrijder moest van de fiets af en kreeg een nieuw exemplaar. Toen waren Van der Poel en Hoole allang gevlogen. Wachten was geen optie, maar linksof om rechtsom zou iedere keuze tijdverlies opleveren.

Van der Poel en Hoole moesten meer dan de helft van hun opdracht met een mannetje minder afwerken, wat een kansloos verhaal werd. De twee finishten hun ronde op een achterstand van zo’n 40 seconden.

Om het nóg erger te maken zou Annemiek van Vleuten kort na binnenkomst van de mannen, dus bij de start van de vrouwen, vrijwel direct zwaar onderuit gaan…

