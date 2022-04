Wielrennen

Colbrelli viel na de eerste etappe neer tegen het asfalt. Na een sprint die hij nipt verloor van Michael Matthews stortte hij in en moest gereanimeerd worden. In het ziekenhuis werd een hartritmestoornis bij hem vastgesteld.

Na een week in het ziekenhuis van Girona te hebben verbleven, kreeg hij vorige week permissie om terug naar Italië te reizen . In het ziekenhuis van Padua werd zijn inwendige defibrillator geplaatst.

“Wij hebben besloten om een levensreddend apparaat te plaatsen. Het apparaat corrigeert afwijkende hartritmes als dat nodig is.”

Het verhaal van Colbrelli doet denken aan dat van Christian Eriksen. De voetballer kreeg tijdens het Europees Kampioenschap in 2020 een hartstilstand en moest op het veld gereanimeerd worden. Ook Eriksen kreeg nadien een defibrillator geïmplanteerd. Eriksen mocht daarna niet meer starten voor zijn club in de Serie-A.

Ook Colbrelli kan problemen krijgen bij een terugkeer in het peloton. Italie staat topsport met een ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) niet toe. Dat zou betekenen dat hij niet van start zou kunnen in koersen op Italiaans grondgebied. De 31-jarige renners zou zes maanden na zijn operatie ontheffing aan kunnen vragen om toch in Italië te mogen rijden.