Wielrennen

Mark Cavendish won gisteren in Abu Dhabi de tweede etappe van de UAE Tour. De Brit rekende in een sprint nipt af met de Belg Jasper Philipsen. Na zijn winst gaf Lefevere aan dat de deur nog steeds open staat voor de Brit om als sprinter naar de Tour de France te gaan. “Ik heb een lange lijst, alles kan nog gebeuren”, aldus de teambaas.

Jakobsen gaf eerder dit seizoen aan dat hij de aangewezen sprinter is voor QuickStep tijdens de Tour. Cavendish zou voor de Ronde van Italië als sprinter afreizen, terwijl de Zeeuw Jakobsen zijn tourdebuut zou maken.

Volgens Lefevere waren deze berichten te voorbarig. “Ik weet dat Jakobsen op de persdag in Calpe zei dat hij aangewezen is om de Tour te rijden. Maar de beste sprinter gaat de Tour rijden en daar zullen ze het moeten laten zien tegen de sprinters van de andere ploegen. Ik ben vooral blij dat mijn twee sprinters nu al goed in vorm zijn. Cavendish gaat de Giro rijden en dan zien we het wel. Laten we eerst kijken naar de races dit weekend.”

Goed in vorm

De sprinter van het Isle of Man pakte dit seizoen twee overwinningen. Een in de UAE Tour en een in de Tour of Oman. Jakobsen was al viermaal de sterkste. Zowel in de Ronde van de Algarve en de Ronde van Valencia won hij de sprinttrui en won hij twee etappes.

Cavendish won de vorige Tour verrassend de sprinttrui was in vier etappes de snelste. Jakobsen was de beste sprinter in de Vuelta, hij won daar drie etappes. De Britse veteraan reed al dertien keer de Tour de France, tweemaal was hij de beste sprinter. Jakobsen deed nog niet eerder mee aan ‘La grande boucle’.

Jakobsen komt bij het traditionele openingsweekend in actie in Kuurne-Brussel-Kuurne. Die wedstrijd staat zondag op het programma. Het hele wielerseizoen is te bekijken op Eurosport en discovery+

