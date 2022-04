Wielrennen

De resultaten van Pogacar zijn het afgelopen jaar werkelijk fenomenaal te noemen. De kopman van Team UAE won twee monumenten (Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije) plus vier klassementen en als hij eens geen etappe of klassement won dan finishte hij alsnog altijd kort.

Anders gezegd: wie Pogacar verslaat, heeft een goede kans om te winnen. Omgekeerd betekent dit dat Pogacar de beste renner van het peloton is, al helemaal wanneer je punten toekent aan ieder resultaat, zoals de UCI dus doet.

Beste ter wereld

De betere rekenaars onder de wielervolgers wijzen erop dat Pogacar de eerste renner is die de grens van 6000 UCI-punten heeft weten te doorbreken. Deze ranglijst kun je grof gezegd vergelijken met de ATP- of WTA-ranglijst in het tennis, om aan te duiden wie de beste ter wereld is.

Pogacar verbreekt het record van Peter Sagan, die anno 2017 in zijn hoogtijdagen tot een topscore van 5879 punten kwam. Pogacar heeft momenteel 6051 punten in bezit, waarmee hij ook uitsteekt boven andere renners van topkaliber als Primoz Roglic, Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde, Chris Froome en Greg van Avermaet.

Quick-Step

De goede resultaten van Pogacar zijn er ook de reden van dat zijn ploeg, Team UAE, voor het eerst in jaren Quick-Step van de troon heeft weten te stoten als best presterende ploeg . Let wel, dit betreft de ranglijst van statistiekenwebsite Pro Cycling Stats en niet het meerjarenklassement wat de UCI hanteert, maar ook hieruit blijkt dat Quick-Step niet meer de sterkste ploeg van het peloton is.

Voor het eerst sinds jaren is Quick-Step op de Pro Cycling Stats-ranglijst voorbijgestreefd. Dankzij Pogacar bezit Team UAE nu de koppositie gemeten over de rollende laatste 365 dagen, terwijl ook Jumbo-Visma oprukte waardoor Quick-Step zelfs is gezakt naar de derde plaats.

