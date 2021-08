Nederland heeft twee atleten aan de start staan van de 10.000 meter. Sifan Hassan begint aan haar derde wedstrijd van deze Olympische Spelen. Het traject richting Tokio verliep voor Krumins niet soepel. Een blessure in aanloop naar de Spelen maakte de vorm onzeker. Ook de Ethiopische Tsigie Gebreselama kent een onzekere start. Na slechts enkele honderden meters laat de hardloopster de groep gaan en gaat aan de zijkant van de baan zitten. Het laatste beeld wat we van haar zien is dat ze haar veters losmaakt. Een vreemd moment.

De Nederlandse dames hielden zich lange tijd goed verstopt in de groep. Halverwege zien we ineens Krumins tot stilstand komen. Deze olympische wedstrijd komt toch helaas nog te vroeg voor de 35-jarige.

Ronde na ronde moeten steeds meer hardloopsters afhaken. Langzaamaan onstaat er een favorietengroepje waarin Hassan steevast in loopt. De Ethiopische Gidey maakt er een harde wedstrijd van. Ook Obiri en Gezahegne houden deze uitputtingsslag vol.

Met nogsteeds Gidey op kop moet Obiri afhaken na acht kilometer. Het overgebleven drietal was tot aan de laatste bocht aan elkaar gewaagd. Het kwam aan op de eindsprint waarbij Sifan Hassan de sterkste was. Compleet uitgeput kwam de Nederlandse over de finish. Zelfs met juichen had ze moeite.

Sifan Hassan is de eerste atlete ooit die op een Olympische Spelen het goud op de 5000 en de 10000 meter en een medaille in de 1500 meter. Wat een prestatie.

