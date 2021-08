Kipchoge was de hele tijd al van voren te zien, maar begon halverwege de wedstrijd ook serieus tempo te maken. Na 30 kilometer versnelde hij en niemand kon hem meer volgen. De wereldrecorhouder finishte in 2.08,38.

Achter Kipochoge was de hoofdrol weggelegd voor de twee Abdi’s. De Nederlander Abdi Nageeye en de Belg Bashir Abdi eindigden als tweede en derde. Nageeye leek met 34 kilometer te gaan de groep achter Kipchoge te moeten lossen. Later sloot hij toch weer aan in de groep.

Kopgroep

Een groepje van vier mannen, bestaande uit de Keniaan Lawrence Cherono, Spanjaard Ayad Lamdassem, Abdi Nageeye en Bashir Abdi kon strijden om twee medailles achter de regerend kampioen. Cherono leidde de groep met een kilometer te gaan, maar Nageeye had door dat een zilveren medaille in het verschiet lag.

Hij passeerde de Keniaan en leek tot drie keer toe zijn Belgische vriend aan te moedigen hem te volgen. Hij kon mee met de sprint van de Nederlander en kwam als derde achter Nageeye over de finish.

Tweede keer raak op marathon

Het is de tweede medaille voor Nederland ooit op de marathon. In Moskou in 1980 won Gerard Nijboer zilver op het langste loopnummer.

De zilveren medaille van Nageeye is de achtste atletiekmedaille voor Nederland. Nog nooit won Nederland zoveel medailles in het atletiektoernooi.

