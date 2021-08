Hassan startte de race in het midden van het pak renners. Ze kon op deze manier de Ethiopische en Keniase atleten die het tempo bepaalden goed controleren. Het lage tempo in de beginfase speelde Hassan met haar sterke eindsprint in de kaart. Met het ingaan van de laatste ronde zette ze haar eindsprint in en passeerde ze haar concurrenten. Met ruim 200 meter te gaan kwam de Nederlandse op kop. De Keniase Obiri kon het tempo van de ontketende Hassan niet volgen en toezien hoe ze met groot vertoon van macht onbedreigd over de streep.

Het goud van Hassan betekent het eerste atletiekgoud voor Nederland sinds Ellen van Langen die in 1992 de 800 meter won en de 4e gouden atletiekmedaille ooit na Fanny Blankers-Koen en Ria Stalman.

De 5000 meter is voor Hassan het eerste deel van een drieluik. De in Amerika trainende Hassan wil op drie afstanden goud winnen. Nog nooit won een atlete een medaille op deze drie afstanden op dezelfde Spelen. Eerder vandaag plaatste Hassan zich voor de halve finales op de 1500 meter. Ze kwam ten val, maar wist zich met een sterke eindsprint toch bij de beste zes atleten te plaatsen.

