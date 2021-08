De Nederlandse dames kenden een goede eerste dag en lagen dus op medaillekoers. De beslissing viel vandaag op de 800 meter. Vetter stond er goed voor op de tweede plaats, maar had het lastig op het laatste onderdeel. Haar voorsprong op de rest was gelukkig groot genoeg, waardoor de tweede plaats niet meer in gevaar kwam.

Emma Oosterwegel kreeg concurrentie van Kendell Williams en Noor Vidts. Vidts is een goede loopster en won de afsluitende 800 meter. Oosterwegel liep achter Vidts aan naar een tweede plaats en hield net genoeg marge over om het brons veilig te stellen.

Waar kijk je?

