UCITCL | Warner Bros. Discovery Sports en Infinite Reality kondigen samenwerking aan in metaverse

Een voorproefje van de nieuwe samenwerking tussen Warner Bros. Discovery Sports en Infinite Reality kun je verwachten tijdens het finaleweekend van de UCI Track Champions League, die 2 en 3 december in Londen wordt verreden. Plaats van handeling is het Lee Valley VeloPark.

De ultieme fanbeleving blijft dankzij de nieuwe samenwerking niet beperkt tot slechts de wielerbaan. Verre van. Dankzij de nieuwe technologie die schuilgaat achter een virtuele 3D-ruimte als de metaverse – waarin Infinite Reality vooroploopt – kunnen communities, atleten, merken en supporters op allerlei manieren met elkaar in contact komen.

De samenwerking blijft niet beperkt tot de in 2021 nieuw opgerichte UCI Track Champions League alleen, maar wordt ook ingezet tijdens andere evenementen die exclusief vallen onder de vlag van Warner Bros. Discovery Sports. Hiertoe behoren onder meer Speedway GP en The Ocean Race.

Verkenning van Web3-technologie

De samenwerking met Infinite Reality wordt voor Warner Bros. Discovery Sports de eerste verkenning van de mogelijkheden die Web3-technologie biedt, door de beleving van een internationaal sportevenement naar de metaverse te transporteren.

De toewijding van Infinite Reality om de nieuwste innovaties op het gebied van entertainment naar sport te brengen, biedt partners de meest geavanceerde mogelijkheden voor het betrekken van fans, terwijl er ook volop mogelijkheden zijn om een sport en de evenementen die hier onderdeel van uitmaken verder te laten groeien.

“De samenwerking tussen Warner Bros. Discovery Sports en Infinite Reality benadrukt dat wij alle mogelijkheden omarmen om onze fans en kijkers de nieuwste innovaties en mogelijkheden aan te bieden voor een betere band met hun favoriete sport”, aldus François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events.

Meer dan kijkervaring

“Wij blijven zoeken naar mogelijkheden voor groei van de competities die wij organiseren. Wij zien volop potentieel om de beleving van fans en kijkers de komende jaren verder te optimaliseren, met behulp van de nieuwste technologie die verder gaat dan puur een kijkervaring. Wij zijn van plan dit te doen door nieuwe platforms aan te bieden waarop fans met elkaar interactie kunnen hebben.”

“We gaan de komende jaren hard aan de slag om de mogelijkheden in de metaverse uit te diepen en te optimaliseren, wat fans ertoe in staat stelt op nieuwe manieren hun favoriete sporten te volgen. Bij de finale van de UCI Track Champions League wordt voor het eerst gedemonstreerd welke mogelijkheden er zijn op het gebied van storytelling en fan engagement. De geleerde lessen passen we vervolgens toe op de andere onderdelen van onze portfolio.”

“Dit is nog maar het begin”, voegt John Acunto toe vanuit zijn rol als CEO van Infinite Reality. “Wij kunnen niet wachten om de opwinding op de gezichten van sportfans te zien dankzij de unieke en meeslepende ervaringen die we gaan aanbieden. Het voorproefje tijdens de UCI Track Champions League wordt een totaal nieuwe en revolutionaire manier om fans dichter bij hun sport te brengen.”

