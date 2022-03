Je kunt tijdens een seizoen van 23 Grands Prix niet iedere race winnen, en hoewel ook dat nog niet zo gemakkelijk te accepteren valt, legde Verstappen zich daar in Bahrein bij neer. Er was sprake van te veel problemen tijdens de eerste race van het nieuwe tijdperk in de Formule 1.

Er is van alles veranderd. De nieuwe uiterlijke kenmerken van de auto’s zijn duidelijk zichtbaar en lijken effect te hebben, want coureurs kunnen nu dichter achter elkaar rijden en mooie gevechten aangaan. Dat bleek wel, toen Verstappen probeerde om de koppositie af te pakken van Charles Leclerc. De Monegask counterde de verwoede pogingen van de Nederlander echter tot drie keer toe.

Die nederlaag viel Verstappen al zwaar, zijn uitvalbeurt vervolgens al helemaal. “Het grootste probleem is dat we nul punten scoren met een competitieve auto. Er zijn altijd issues waardoor je kunt worden geplaagd en dan is het prima om op het podium te eindigen, maar uitvallen is extreem teleurstellend”, aldus de regerend kampioen.

F1 | “Dit is heel pijnlijk” - Verstappen na nulscore in Bahrein om seizoen mee te beginnen

Safetycar

Verstappen kende een zware race. Hij had net als in de kwalificatie problemen met de balans en tijdens het vrijgeven van de auto bij zijn laatste pitstop, raakte een onderdeel van zijn ophanging beschadigd waardoor de auto niet goed meer stuurde. Al met al was de tweede plaats een klein wonder geweest.

“Het verbaasde me dat ik in staat was om mijn tweede plaats te verdedigen, want ik kon amper nog sturen. Het was niet gemakkelijk om mijn plek te behouden bij de herstart. Daarom was ik best tevreden. Maar toen stopte alles ermee. Het is heel pijnlijk voor Red Bull dat beide auto’s uitvallen. We moeten op onderzoek uit.”

Er wordt al gesproken over karma omdat Red Bull tijdens de vorige race, Abu Dhabi 2021, op bizarre wijze kampioen werd dankzij ingrijpen van de safetycar en een ' menselijke fout ', terwijl het nu helemaal misging na de herstart. Behalve Verstappen viel namelijk ook Sergio Perez weg uit de top. De Mexicaan kampte met hetzelfde probleem, waarna de motor zichzelf uitschakelde.

Benzinepomp

Opvallend genoeg is de benzinepomp een standaard-onderdeel, dat aan alle teams wordt geleverd en dus niet zelf wordt ontworpen. En om het nog opvallender te maken, vaardigde de FIA na de kwalificatie een bericht uit met de mededeling dat de benzinepomp geïnspecteerd diende te worden. Ook ging het licht op groen om dit onderdeel preventief te vervangen.

Dit omdat de benzinepomp wat problemen blijkt te hebben met het oppompen van het laatste beetje benzine, dat sinds kort voor 10 procent bestaat uit ethanol. Als blijkt dat dit heeft bijgedragen aan de problemen van Red Bull, wordt het helemaal kwaad kersen eten, maar feit is dat de eerste punten zijn verspeeld.

Verstappen kijkt direct tegen een achterstand aan op de Ferrari’s, die een één-twee scoorden, terwijl Lewis Hamilton in een gemankeerde Mercedes naar een welkome derde plaats reed. De volgende Grand Prix is die van Saoedi-Arabië en wordt op 27 maart verreden.

