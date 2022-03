Haas gaf al een hint weg over het naderende vertrek van Mazepin door ter aankondiging van de tweede wintertest, in Bahrein, een foto van Pietro Fittipaldi te twitteren. Vele twitteraars legden hun vergrootglas op de foto en kwamen maar tot één conclusie: slecht nieuws op komst.

Het slechte nieuws voor Mazepin werd zaterdag bevestigd door de renstal, die zegt geschokt te zijn door de gebeurtenissen in Oekraïne en de hoofdrol die Rusland hier bij speelt. Hier komt nog bij dat vader Dmitry Mazepin via Uralkali, dat handelt in kunstmest, goede banden heeft met het Kremlin.

Dit alles bij elkaar opgeteld maakte de situatie onhoudbaar en heeft ertoe geleid dat Mazepin uit de auto wordt gehaald. Eventueel had een grote portie talent de 23-jarige coureur nog kunnen redden, ondanks een schorsing voor de Grand Prix van Groot-Brittannië , maar ook dat bleek helaas geen optie.

“Net als de rest van de Formule 1 is Haas zeer geschokt en diep bedroefd door de invasie van Oekraïne. Wij hopen op een snelle oplossing en de terugkeer van vrede”, luidt een deel van de korte boodschap waarin Haas het nieuws aankondigt.

Mazepin kende in 2022 een kansloos seizoen, waarin hij worstelde met een niet doorontwikkelde auto en ook dik werd verslagen door Mick Schumacher. Beide rijders bleven puntloos, maar de conclusie na een volledig seizoen Formule 1 had voor de twee niet verder uit elkaar kunnen liggen.

Er zijn maar weinig Formule 1-liefhebbers ontstemd over het vertrek van Mazepin, die eigenlijk al onder vuur ligt vanaf het moment dat hij zijn Haas-contract tekende. Het begon al met het betasten van een vrouw, waar filmpjes van op social media verschenen, en vervolgens spinde hij om de haverklap en veroorzaakte hij verschillende gevaarlijke situaties.

Schumacher

Mazepin was zijn krediet bij de grote schare volgers dus al snel kwijt en gezien enkele onderlinge aanvaringen zal ook oud-teamgenoot Schumacher – die zelfs een keer bijna op volle snelheid op de plotseling remmende zusterauto inreed – niet al te zeer balen van zijn vertrek. Grote kans dat Schumacher nu aan Fittipaldi wordt gekoppeld.

Voor Haas wordt het vooral zaak om de inkomstenderving op te vangen, maar teambaas Günther Steiner heeft al meermaals benadrukt dat seizoen 2022 volgens plan kan worden afgemaakt en zelfs als dit toch mocht tegenvallen, zijn er altijd nog partners als Ferrari en de Formule 1-organisatie die in zware tijden een helpende hand kunnen bieden.

