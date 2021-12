F1 | Verstappen worstelde tijdens allesbeslissende laatste ronde met kramp in kuit

Er is al veel gezegd en geschreven over de laatste ronde van de laatste Grand Prix van het spetterende seizoen 2021. Over de populariteit van de Formule 1, over BN’ers die zichzelf filmden terwijl Verstappen wereldkampioen werd en de protesten van Mercedes.

Maar wat je misschien nog niet wist, is dat Verstappen werd geplaagd door een aanval van kramp. Kramp zoals we allemaal wel eens hebben, in de kuit, alleen dan niet tijdens de laatste ronde van een Grand Prix waarin het wereldkampioenschap wordt beslist.

Kramp tijdens duel met Hamilton

“Ik was in gevecht met Lewis, maar ook met mezelf. Eerst onder het aanvallen, later tijdens het verdedigen. Telkens als ik het gaspedaal volledig intrapte, deed mijn kuit verschrikkelijk pijn”, aldus Verstappen. “Mijn kuitspier leek wel een tennisbal en voelde als een prop. Dat is het pijnlijkste wat je kan gebeuren.”

Het kwam gelukkig voor Verstappen allemaal goed. Hij haalde Hamilton in en bleef hem voor, waardoor hij in zijn Red Bull voor het eerst wereldkampioen werd. Verstappen heeft achter de schermen felicitaties ontvangen van Mercedes, dat wellicht nog in beroep gaat tegen twee afgewezen protesten.

De vreugde in het Verstappen-kamp was er voor het indienen van die protesten natuurlijk niet minder om, ook al werd het nog even spannend toen het protest van Mercedes in behandeling werd genomen. “Iedereen was aan het schreeuwen over de radio en ik zat huilend achter het stuur”, geeft Verstappen toe. “Alle stress kwam eruit, van het lange seizoen, van de titelstrijd en van de plotse ommekeer.”

Weerzien met vader Jos

Een van de eerste personen die hij trof na het uitstappen was vader Jos. “Het was heel speciaal om mijn vader te zien. Je praat eventjes met elkaar en denkt terug aan vroeger: aan de tijd dat we samen in een busje door heel Europa trokken om te karten. En dan realiseer je je: het is gelukt, we zijn wereldkampioen.”

Ondanks al het feestgedruis stond er voor Verstappen een drukke week op het programma. “Ik moet eerst even bijkomen van mijn kater, daarna moet ik testen met het oog op 2022 en daarna ga ik zo snel mogelijk naar huis om mijn familie eventjes te zien.”

