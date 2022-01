De medaillespiegel was Nederland bij de Spelen van Pyeongchang 2018 goed gezind. Maar liefst 20 medailles werden uitgereikt aan de Nederlanders: 8 maal goud, 6 maal zilver en 6 maal brons. Stuk voor stuk kwamen deze stukken eremetaal van het schaatsijs af. Geen verrassing, want Nederland was al jarenlang de toonaangever in het schaatsen. De Spelen zorgen iedere keer weer voor grote verrassingen. Ook in Zuid-Korea was dit weer het geval.

De verrassingen

Ad

De grootste verrassing was misschien wel de overwinning van Suzanne Schulting. Inmiddels een gevestigde naam. Toen nog een talent in opkomst. Schulting won de 1000 meter shorttrack en pakte daarmee de eerste gouden medaille ooit in deze sport voor TeamNL.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Telefoons en laptops verboden in China voor Nederlandse olympiërs 11/01/2022 OM 08:40

Maar ook bij het langebaanschaatsen werden dromen werkelijkheid. Carlijn Achtereekte was de snelste op de 3000 meter en Esmee Visser verbaasde zichzelf en de hele (schaats)wereld door olympisch kampioen op de 5000m te worden. Dit bracht een hoop aandacht met zich mee waar Visser maar lastig mee om kon gaan.

Ireen Wüst is in Beijing 2022 weer van de partij, terwijl ze vier jaar geleden al records verpletterde. Op de 1500 meter werd ze olympisch kampioen en op de 3000 en de ploegenachtervolging pakte ze het zilver. Hierdoor heeft 35-jarige maar liefst elf medailles op haar palmares staan. De meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit.

Sven Kramer is met zijn totaal 9 medailles de meest succesvolle mannelijke Nederlandse olympiër. In Pyeongchang won Kramer voor de vierde keer de 5000 meter en op de ploegenachtervolging werd hij derde. In Peking gaat hij voor zijn vijfde gouden medaille op de 5000 meter. Nederland is het schaatsland en ook voor Beijing 2022 zijn de verwachtingen hooggespannen , maar lees ook alles over zijn haat-liefdeverhouding met de Spelen.

Jorien ter Mors is misschien wel de meest Nederlandse schaatsster van TeamNL. De Enschedese wist namelijk bij de 1000 meter op het langebaanschaatsen het goud te winnen om vervolgens het brons te pakken in de team relay bij het shorttrack. Iets wat nog geen Nederlander eerder is gelukt.

Succes is niet alleen af te meten aan medailles. Kimberley Bos nam deel op het onderdeel skeleton. Als eerste Nederlander ooit. Dit jaar heeft de 28-jarige zelfs een World Cup-wedstrijd gewonnen en staat ze aan de leiding in het klassement. Het podium komt toch ineens dichtbij.

Explainer | Wat komt er allemaal kijken bij skeleton?

Naast het schaatsen en skeleton waren er ook Nederlanders actief bij het snowboarden. Cheryl Maas liet zich zien op de Big Air en de slopestyle. Michelle Dekker was van de partij op de parallelreuzenslalom.

Niet alleen zaligheid

Niek van der Velden had meer gehoopt van zijn Spelen. De toen zeventienjarige kon niet wachten totdat hij zichzelf aan de wereld kon laten zien op de slopestyle en Big Air. Tijdens een training kwam hij echter lelijk ten val en brak hierbij zijn arm.

Een streep door zijn olympische droom. Dit jaar kan hij zijn droom alsnog verwezenlijken. De inmiddels 21-jarige heeft zich wederom geplaatst voor de Slopestyle. En hoe . Met een tweede plaats tijdens de World Cup op Mammoth Mountain liet de Nederlander zien wat hij in huis heeft. Op naar Beijing.

Het verhaal van Rianne de Vries

Wie ook meer gehoopt had van de Olympische Spelen van Pyeongchang 2018 was Rianne de Vries. De toen 27-jarige shorttrackster was de reserve bij de team relay, maar omdat ze bij geen enkele van de (voor)rondes ook echt in actie kwam, stond ze niet opgeschreven bij het eindresultaat. Dit was extra zuur omdat ze naar eigen zeggen goed genoeg was: "De bondscoach heeft het helemaal niet uitgelegd. Ik was goed genoeg." Dat de vier dames die wel in actie kwamen vervolgens ook nog het brons wisten te winnen, moet de pijn nog erger gemaakt hebben.

"Ik ben wel blij voor de meiden, dat ze brons en een wereldrecord hebben. Maar ik reed hier mijn snelste rondje ooit en voel me goed. We hebben vier jaar lang met z’n vijven getraind. Ik heb echt het gevoel dat we een team zijn. Maar als je ze dan op het podium ziet staan... Ik krijg geen beloning", zei De Vries na de Spelen tegen het Eindhovens Dagblad.

De olympiërs

Elke olympische droom, elke deelname en elke medaille heeft een verhaal. Een mens die het uiterste uit zichzelf haalt. Dat is wat de Olympische Spelen zo speciaal maken. Dit is de hele lijst van Nederlandse deelnemers van Pyeongchang 2018:

Shorttrack

Dames

Yara van Kerkhof - 500m, 1000m, team relay

Jorien Ter mors - 1500m, relay

Lara van Ruijven - 500m, 1000m, team relay

Suzanne Schulting - 500m, 1000m, 1500m, team relay

Rianne de Vries - reserve team relay

Heren

Daan Breeuwsma - 500m, 1000m, team relay

Dylan Hoogerwerf - 500m, reserve team relay

Sjinkie Knegt - 500m, 1000m, 1500m, team relay

Itzhak de Laat - 1000m, 1500m, team, relay

Dennis Visser - team relay

Skeleton

Kimberley Bos

Snowboarden

Cheryl Maas - Big Air, slopestyle

Michelle Dekker - parallelreuzenslalom

Niek van der Velden - Big Air en slopestyle

Langebaanschaatsen

Dames

Antoinette de jong - 3000m, ploegenachtervolging

ireen wust - 100m, 1500m, 3000m, ploegenachtervolging

Jorien ter mors - 500m en 1000m

Lotte van beek - 1500m en reserve ploegenachtervolging

Marrit Leenstra - 500m, 1000m, 1500m en ploegenachtervolging

Irene Schouten - massastart

Annouk van der Weijden - 5000m en massastart

Carlijn Achtereekte - 3000m

Esmee Visser - 5000m

Anice Das - 500m

Heren

Sven Kramer - 5000m, 10000m, massastart en ploegenachtervolging

Bob de Vries - 5000m

Kjeld Nuis - 1000m en 1500m

Jorrit Bergsma - 10000m

Koen Verweij - 1000m, 1500m, massastart, ploegenachtervolging

Ronald Mulder - 500m

Kai Verbij - 500m en 1000m

Jan Smeekens - 500m

Patrick Roest - 1500m en reserve ploegenachtervolging

Jan Blokhuijsen - 5000m en ploegenachtervolging

WAAR KIJK JE?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+. Vanaf dat moment kunt u ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Nog maar 30 dagen aftellen tot het branden van de olympische vlam 06/01/2022 OM 17:09